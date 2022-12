Die günstigen Tarife sind in fast allen Fällen an strenge Bedingungen geknüpft. Zwar ist es nahezu egal, um was für ein Auto es sich handelt. Selbst für Motorräder, Traktoren oder Lastkraftwagen gibt es Oldtimer-Versicherungen . Doch spielt fast immer das Alter eine entscheidende Rolle: "Oldtimer müssen in der Regel 30 Jahre alt sein, Youngtimer zwischen 20 und 29 Jahren, Newtimer zwischen 10 und 19 Jahre", erklärt Carsten Möller, Geschäftsführer des Oldtimer-Versicherungs-Assekuradeurs Herzenssache . "All diese Fahrzeuge passen in den Tarif eines Spezialisten, solange es sich um wirkliche Liebhaberfahrzeuge handelt."