Das liegt nicht nur am modernen Design und an der großen Motorenauswahl, sondern auch an der guten Bedienbarkeit und einem großen Kofferraumvolumen. Weitere Pluspunkte für den Opel : Mit einem Einstiegspreis von 24.600 Euro in der Basisausstattung "Business Edition" ist er fast 5000 Euro günstiger als der VW Golf 8, der aktuell nur in der höheren Ausstattungslinie "Life" erhältlich ist. Noch nicht überzeugt? Im Leasing gibt es den Astra aktuell zu attraktiven Konditionen!