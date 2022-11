Opel Astra Electric . Neben dem Astra mit Schrägheck wird auch der Sports Tourer elektrifiziert; der Opel schlägt beim Astra das nächste Kapitel auf und zeigt die erste vollelektrische Version des Kompakten – den. Neben dem Astra mit Schrägheck wird auch der Sports Tourer elektrifiziert; der Opel Astra Sports Tourer Electric geht als erster vollelektrischer Kombi einer deutschen Marke ins Rennen.

Antriebsseitig steht dem Astra Electric ein Elektromotor mit 115 kW (156 PS) und maximal 270 Nm Drehmoment an der Vorderachse zur Verfügung – zehn Newtonmeter mehr als bei seinen Technikbrüdern Peugeot e-308 und Jeep Avenger

Bis zu 416 WLTP-Kilometer Reichweite sollen drin sein



Die Höchstgeschwindigkeit des Elektro-Astra liegt bei 170 km/h. Je nach Präferenz kann zwischen den drei Fahrmodi "Eco", "Normal" und "Sport" gewählt werden.

Zoom Optisch gar kein Unterschied zum Verbrenner: Nichts verrät, dass es sich um den rein elektrischen Astra handelt.





Die dafür benötigte Energie speichert der Astra Electric in einer 54 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie im Unterboden. 102 Akkuzellen in 17 Modulen sollen für bis zu 416 Kilometer Reichweite sorgen, den Verbrauch gibt Opel mit 14,9 kWh auf 100 Kilometer nach WLTP an. Geladen wird mit bis zu 100 kW, an der heimischen Wallbox mit bis zu 11 kW.

Optisch keine großen Unterschiede zum Verbrenner-Astra



So sehr der Astra technisch im Zuge der Elektrifizierung auf Links gedreht wurde, so wenig sieht man es ihm an. Denn abgesehen von einem kleinen Symbol auf dem Heckdeckel und dem "E" im Kennzeichen verrät den Elektro-Astra nichts – keine auffälligen Farbdetails, keine besonderen Aerodynamik-Elemente.



Zoom Zwischen 516 und 1663 Liter Gepäck passen in den Kofferraum des elektrischen Astra Sports Tourer. Das ist etwas weniger als bei den Verbrennern.





Auch im Innenraum deutet wenig darauf hin, dass man in einem Elektro-Astra sitzt. Für den Sitzkomfort von Fahrer und Beifahrer sollen ergonomische Sitze sorgen, die es so aber auch im normalen Astra gibt. Im Unterschied zu den Verbrenner-Varianten gibt es diese hier aber auf Wunsch auch in Alcantara. Das Infotainmentsystem mit den zwei 10-Zoll-Bildschirmen sowie das Head-up-Display übernimmt der E-Astra.

Basispreis für den Astra Electric wohl über 40.000 Euro