Völlig abgehoben. Viele Elektroautos sind Raumschiffe im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennern. Sehen anders aus und sind kompliziert in der Bedienung, zumindest erfordert es eine größere Eingewöhnung. Nicht so beim Opel Astra Electric , der bleibt auf dem Boden. Denn Opel will bei der Elektromobilität alle mitnehmen, wie Opel-CEO Florian Huettl im Interview erklärte.