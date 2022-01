Viel weggeschleppt hat der Opel Combo von Beginn an. Ist der Diesel-Combo ein alter Bekannter, erweitert Opel in der fünften Generation die Antriebspalette des Combo. Der Combo-e Life fährt rein elektrisch und das bis zu 280 Kilometer am Stück. Das Reichweiten-Versprechen kann er zwar nicht halten, aber mit dem Combo-e präsentiert Opel ein überzeugendes Auto. Nur der Preis gerät zum Wermutstropfen.

Der Combo fährt trotz Extrapfunden unbeschwert



Sanft, aber bestimmt und fein dosierbar fährt sich der 136 Praxisversuch 204 Kilometer geschafft. Der kleine Laster macht einen ordentlichen ersten Eindruck.aberfährt sich der 136 PS starke Combo. Je nach Einstellung der Fahrmodi (Eco, Normal, Power) rollt der elektrische Opel entweder verhalten oder kraftvoll voran. Bis 135 km/h zieht er gleichförmig durch, dann drosselt das System die Beschleunigung. Macht nichts, das schont die Elektronik, entspannt die Nerven und fördert die Reichweite . Bis zu 280 Kilometer soll der Combo laut Opel kommen, wir haben imgeschafft.

Zoom An der Schnellladesäule lädt der Opel Combo-e Life mit bis zu 100 kW.



Hoher Verbrauch, aber schnelles Laden

24,5 kWh Energie pro 100 Kilometer durch seine Leitungen. In etwas über einer halben Stunde lädt der Wagen zu 80 Prozent wieder auf, wenn er an einer Schnellladesäule steckt (bis zu 100 kW). Das ist nicht schlecht, aber auch nicht herausragend. Erstaunlich: Trotz 1817 Kilogramm Leergewichts fühlt sich das Hochdach-Auto weder schauklig noch verschwommen an. Weil Opel den fährt der Combo wie ein leichterer Pkw.

Zoom Gute Straßenlage, weil das Akkupaket flach im Boden sitzt.



Viel Platz und leichter Zugang: 2126 Liter Stauraum und Schiebetüren



Platzangebot rundum üppig. Bis zu 2126 Liter Ladung passen in den Combo-e – typisch für einen leichtgängigen Schiebetüren sowie die einfach zu handhabende Klappsitze in Reihe zwei. Durch die Anordnung der Batterien im Keller verliert der Combo nichts von seinem Universaltalent. Das Raumgefühl bleibt luftig, das. Bis zu 2126 Liter Ladung passen in den Combo-e – typisch für einen Hochdachkombi . Zu seinen weiteren Highlights gehören diesowie die einfach zu handhabende Klappsitze in Reihe zwei.

Zoom Einfacher Einstieg dank Schiebetüren. Toll: die innenliegende Dachbox.



Nützliche geteilte Heckklappe



Zwar sind die Rücksitze etwas lasch gepolstert, verfügen jedoch über anständigen Halt dank ausgeprägter Seitenwangen. Im Innenraum überzeugt mit weiteren Details wie die im hinteren Dachbereich (innen) montierte Box, die separat öffnende Glasscheibe in der großen Heckklappe oder die indirekte Beleuchtung des (optionalen) Panoramadachs. Das wirkt mächtig oberklassig!



Stolzer Preis: 38.100 Euro für die Basisversion