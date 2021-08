Die zweite Generation des Opel Mokka fällt nicht nur durch das mutige Design mit Ecken und Kanten auf – erstmals gibt es das SUV auch mit Elektroantrieb. Das ist nur möglich, weil das Auto jetzt auf der CMP-Plattform von PSA steht. Nicht nur die Plattform ist bekannt, sondern auch der Antrieb: Im Mokka-e steckt die Technik aus dem Corsa-e . Ein 136 PS (100 kW) starker Elektromotor arbeitet mit einem 50-kWh- Akku zusammen. Das maximale Drehmoment liegt bei 260 Nm, in glatten neun Sekunden beschleunigt der Opel aus dem Stand auf Tempo 100. Schneller als 150 km/h geht es nicht. Die Reichweite liegt nach WLTP bei bis zu 342 Kilometern, an einem Schnellader lädt der Akku in einer halben Stunde auf 80 Prozent. Für ein Elektroauto ist auch der Grundpreis durchaus fair: 34.110 Euro verlangt Opel für die Basis. Aber es geht immer noch günstiger.(Stand: 25. August 2021). Die Umweltprämie ist hier schon eingerechnet.