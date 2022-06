Unter anderem die Lackierung in Rekord-Rot soll an den Corsa A von 1982 erinnern.

Die Sonderedition, die 1982 Exemplare umfasst, sticht mit einer auffälligen Lackierung in Rekord-Rot direkt ins Auge. Und das ist nicht irgendein Rotton! Denn hier soll die Erinnerung an die Originallackierung des Opel Corsa A erwachen. Nur, dass das Sondermodell mit einigen schwarzen Applikationen kommt. Darunter beispielsweise das Dach, die Außenspiegel, der Opel-Blitz an der Front, der Marken-Schriftzug am Heck und die Heckklappenöffnung. Außerdem steht der Corsa auf schwarzen 17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit mattgrauen Applikationen.