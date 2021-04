Hinweis Opel Corsa-e bei carwow.de mit einer Ersparnis bis 12.566 Euro Zum Artikel Pfeil

50-kWh-Batterie. Mit Gleichstrom kann sie unter optimalen Bedingungen in rund 30 Minuten zu 80 Prozent geladen werden. Dank munteren 136 PS und 260 Nm Drehmoment spurtet der Kleine in 8,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h, maximal sind 150 km/h drin. Bei gemächlicherer Gangart sind gut 300 Kilometer kleineren Kofferraum: Mit 267 bis 1042 Litern bietet er jeweils rund 41 Liter weniger Stauvolumen. Im Corsa-e steckt eineMit Gleichstrom kann sie unter optimalen Bedingungengeladen werden. Dank munterenspurtet der Kleine in 8,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h, maximal sind 150 km/h drin. Bei gemächlicherer Gangart sind gut 300 Kilometer Reichweite realistisch. Im Gegensatz zu den Verbrenner-Versionen hat der vollelektrische Corsa-e allerdings einen: Mitbietet er jeweils rund 41 Liter weniger Stauvolumen.

Ein ähnlicher Opel Corsa mit Benzinmotor kostet knapp 5000 Euro mehr



In der Basis liefert Opel den Corsa-e noch relativ nackt aus. Immer an Bord sind ein Multimedia-System mit DAB+ Radio und Siebenzoll-Screen sowie eine Klimaautomatik. In den Scheinwerfern muss Halogentechnik reichen. Dafür gibt es die Einstiegsversion bei carwow.de schon ab 18.144 Euro, was satte 11.756 Euro oder gut 39 Prozent Ersparnis bedeutet. Ähnlich viel Rabatt ist beim Corsa-e in der höchsten Ausstattung "Ultimate" drin. Hier sind unter anderem Spurhalteassistent, Einparkautomatik, Voll-LED-Scheinwerfer, Online-Navigation und ein Fahrersitz mit Massagefunktion inklusive. Statt 35.645 Euro kostet diese Version bei carwow.de noch 23.079 Euro. Zum Vergleich: Ein ähnlich starker Corsa mit Benziner, Automatik und Ultimate-Ausstattung liegt bei mindestens 27.750 Euro.