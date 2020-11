Das Goldene Lenkrad 2020: Kategorie Keinwagen

Hello again. Wer seit dem letzten Goldenen Lenkrad ein neues Steckermodell an den Start gebracht hat, auch in bereits bekannter Karosserie, durfte noch mal dabei sein. Die E-Modelle von Corsa und Up nutzten diese Chance und schafften es ins Finale. Opels Evergreen fuhr sogar souverän bis ganz oben aufs Treppchen. Dabei überzeugte er die Jury nicht nur bei Qualität und Komfort, sondern vor allem beim Antrieb. Spritzig sei er, attestieren ihm die Juroren, auffällig leise und in der Kraftentfaltung die klare Nummer 1. Der neue i20 hält mit Benziner und eher klassischen Tugenden dagegen: großer Kofferraum, prima Sitze, modernes Design – dazu eine überragende Garantie. Dass der gründlich überarbeitete, aber doch bereits fast zehn Jahre alte VW Up noch so gut mithalten kann, ist erstens aller Ehren wert und zweitens seinem modernen E-Antrieb zu verdanken.

Weitere Sieger des Goldenen Lenkrads 2020