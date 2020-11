Das Goldene Lenkrad 2020: Kategorie Sportwagen

Gold für den Porsche Taycan in der Kategorie "Sportwagen"! Porsche-Gefühl mit Kabelanschluss. Taycan gelingt der Spagat.

A ugen reiben ! Benzingeruch, heiße Rennmotoren, grollender Auspuffsound – all das ist plötzlich anders. 2020 starten alle drei Sportwagen mit Steckerpower. Porsche und Polestar vollelektrisch, der Ferrari als Plug-in-Hybrid. Neue Zeiten. Und eine neue Marke im Feld der Besten. Der Polestar 1 lässt nicht abreißen und schlägt sich beachtlich. Etwas enttäuschend sind höchstens Stromverbrauch und Garantieleistungen. Ansonsten: starker Auftritt. Was natürlich auch für den Ferrari SF90 gilt, der vor allem die Rennfahrer mit Agilität und grandiosem Sportlerherz überzeugt. Auf der Pole, mit deutlichem Abstand, führt der Taycan Porsche zu Gold. Auch mit Stromanschluss gelingt es, die Kernwerte der Marke auf die Straße zu bringen. Eine Top-Performance, in nahezu allen Kategorien, inklusive der Konnektivität .

Weitere Sieger des Goldenen Lenkrads 2020