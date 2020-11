Das Goldene Lenkrad 2020: Kategorie kleine SUV

Wer mit Gold vom Hof fahren will, muss sich fit präsentieren. Vom Reifen bis zum Dach. Überall punkten, sich keine Schwächen leisten. Das gelingt dem Ford Puma überragend. Vor allem in den Bereichen, in denen klassische Auto-Talente gefragt sind: Platzangebot, Übersichtlichkeit, Kofferraum, Fahrwerk, Sitze, Bedienkonzept – überall hier holt der Crossover aus Köln entscheidende Punkte, liegt in den meisten Kapiteln ganz vorne. Mazdas erster Vollelektriker, der MX-30, folgt in Schlagnähe und kann sich vor allem bei Antrieb, CO2-Ausstoß (also Energiekosten/Verbrauch) und im Kostenkapitel in Szene setzen. Entscheidende Punkte verliert er bei der Onlineanbindung. Gerade hier ist das einzige Cabrio im Feld stark. Da der offene VW T-Roc allerdings in keinem anderen Bereich führend ist und zudem im Kostenkapitel hinten landet, bleibt für den Wolfsburger nur Platz drei.

Weitere Sieger des Goldenen Lenkrads 2020