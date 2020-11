Das Goldene Lenkrad 2020: Kategorie Mittel-/Oberklasse Hybrid

Gold für den BMW 330e in der Kategorie Mittel-/Oberklasse Hybrid! Kein anderer sammelte im Finale mehr Punkte als der 3er.

Die klassische Form, Auto zu fahren, ist ein wenig aus der Mode geraten . Da tut frische Energie gut. Mit dem Rückenwind der E-Prämie startet die Mittel- und Oberklasse gerade mit Plug-in-Hybriden durch – und spricht hier als einzige Klasse ausschließlich deutsch. Alle drei Kandidaten sammeln deutlich über 3000 Punkte, was für die Qualität spricht. Mit 3317 Zählern auf dem Konto bekommt der BMW 330e gar mehr Punkte als alle anderen Finalisten. Er sammelt sie konstant in jedem Kapitel und lässt vor allem beim Thema Fahrspaß nichts anbrennen. Dazu kommt – wie bei den beiden anderen – ein niedriger Verbrauch. Die Audi-Brüder A6 und A7 erreichen das Ziel im Paarlauf. Nur wenige Punkte trennen sie in den einzelnen Kapiteln. Verarbeitung, Design und Haptik sind ihre stärksten Argumente. Ganz klassisch .

Weitere Sieger des Goldenen Lenkrads 2020