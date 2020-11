Das Goldene Lenkrad 2020: Kategorie Kompaktwagen

P uhh. Das war knapp. Bei diesem Dreikampf kam es auf jeden Punkt an. Dass der neue Audi A3 am Ende Gold holt, liegt an seinem ausgeglichenen Wesen. In vielen Kategorien läuft er mit knappem Vorsprung ins Ziel. Die Verarbeitung ist einmal mehr Spitze, die Jury honoriert den laufruhigen Motor, den Sitzkomfort, die Federung und die aufwendige Geräuschdämmung, dazu hat der Audi den niedrigsten Verbrauch. Hier enttäuscht der Zweier-BMW, gerade im Motorenkapitel kann der Bayer nicht wirklich überzeugen. Dafür punktet er kräftig im Kapitel Konnektivität, die Sprachsteuerung ist eine Klasse für sich, ebenso die Handyintegration. Leon, der spanische Golf, fährt den beiden Premium-Kompakten dicht an die Stoßstange, leistet sich keine gravierenden Schwächen und landet nur einen Punkt hinter dem BMW.

