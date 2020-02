W ir schnalzen jetzt mal entspannt mit der Zunge und genießen die Fakten: 300 PS dank der Kraft von drei (!) Herzen, also einem 1.6er-Turbo und zwei E-Motoren. 520 Nm Drehmoment, die dank Grandland X Hybrid4. Nach den ersten Kilometern sagt AUTO BILD: Bei Opel schlägt der Blitz ein. Mehr Power hat keiner aus Rüsselsheim, na ja, außer vielleicht Walter Röhrls Rallye-Ascona im Museums-Keller. ir schnalzen jetzt mal entspannt mit der Zunge und genießen die Fakten:dank der Kraft von drei (!) Herzen, also einemund. 520 Nm Drehmoment, die dank Allradantrieb nicht in qualmenden Streifen auf dem Asphalt münden. Und diese schwarze Motorhaube! Wie beim C-Kadett aus den 70ern. Willkommen, neuer. Nach den ersten Kilometern sagt AUTO BILD: Bei Opel schlägt der Blitz ein. Mehr Power hat keiner aus Rüsselsheim, na ja, außer vielleicht Walter Röhrlsim Museums-Keller.

Rein elektrisch schafft der Grandland X Hybrid 59 Kilometer

Mit vollem Akku fährt der Hybrid-Grandland 59 Kilometer weit – den meisten dürfte das wohl reichen. 180.000 Grandland X hat Opel seit Marktstart in Europa verkauft, produziert wird das 4,48 Meter lange Kompakt-SUV in Eisenach. Auch den Plug-in-Hybrid bauen sie dort. Und zwar mit den feinsten Zutaten. Als Hybrid4 hat das SUV immer einen 1.6er-Turbo-Benziner mit 200 PS. Der Elektromotor an der Vorderachse leistet 110 PS und überträgt seine Kraft über eine Achtstufenautomatik. Mit der 113 PS starken E-Maschine an der Hinterachse wird der Grandland zum elektrischen Allradler. Die Systemleistung beträgt somit bei vollem Akku 300 PS, die rein elektrische Reichweite liegt bei 59 Kilometern nach WLTP-Norm. So weit die Theorie. In der Praxis ist der Plug-in-Hybrid eine ganze Ecke enger als der reine Verbrenner. Erstens im Tank; hier passen nur noch 43 Liter rein, also zehn Liter weniger, was daran liegt, dass der 13,2-kWh-Akku unter der Rückbank sitzt. Zweitens schrumpft der Kofferraum. 390 bis 1528 Liter sind es beim Hybrid und nicht mehr 514 bis 1652 Liter wie bei Benziner oder Diesel.

Im Sportprogramm macht der Opel richtig Alarm

Da geht die Post ab: Wenn der Opel alle Kräfte mobilisiert, sprintet er in 6,1 Sekunden auf Tempo 100. Und dann ist er auch noch 375 Kilo schwerer! 1875 kg Lebendgewicht, und die dicken Kumpels sind noch nicht mal eingestiegen. Na und? Der rechte Fuß verzeiht dem Grandland (fast) alles. Verantwortlich ist der Gute-Laune-Knopf links neben dem Automatik-Wählhebel. Also Knöpfchen so lange drücken, bis nach Elektro-, Hybrid- und Allradmodus das Sportprogramm scharf gestellt ist – und dann schlägt der Blitz ein. Wenn Verbrenner und die beiden Elektro-Kollegen zusammenspielen, katapultieren sie den Blechberg in 6,1 Sekunden auf Tempo 100, und dabei fühlt sich das Ganze nicht bemüht und gehetzt an wie bei anderen Hybriden, sondern satt und lustvoll. Ja, macht Spaß. Aber noch mehr Spaß macht es, die Fuhre so zu bewegen, wie es gedacht ist. Nämlich im Hybridmodus. Dann sind 1.6er und E-Motoren zusammen oder abwechselnd tätig, je nachdem, was gerade effizient und nötig ist.

Wer dann noch den Automatikhebel ein zweites Mal anhebt, kommt in den B-Modus und spart Bremsbeläge, weil der Hybrid beim Gaswegnehmen automatisch verzögert und die Energie in die Batterie einspeist. Die Ladung lässt sich auch "einfrieren", sodass für die Umweltzone noch zehn oder 20 Kilometer rein elektrisch drin sind.

In der Ultimate-Ausstattung ist der Wagen teuer