Opel Manta ist Kult! Auch mehr als drei Jahrzehnte nach dem offiziellen Aus des Sportcoupé, gehört der Manta zu den wenigen Autos, die fast jeder kennt. Das weiß auch Opel und hat gerade erst einen Manta A zum Restomod umgebaut. Das Besondere am GSe getauften Manta ist, dass er von einem Elektromotor mit 108 kW (147 PS) angetrieben wird. Ungeachtet dessen, dass der E-Manta ein Einzelstück bleibt: Wer es lieber konventionell mag, der kann die Gebrauchtwagenbörsen nach einem gut erhaltenen Manta durchforsten oder sich das Sondermodell i200 bei eBay sichern!

In Heimbach wird ein solcher Opel Manta i200 im Originalzustand verkauft. Dabei handelt es sich um eines von nur gut 3000 gebauten Exemplaren auf Basis des zwischen 1975 und 1988 angebotenen Opel Manta B. Die sogenannten i-Modelle waren von Opel-Tuner Irmscher veredelte Modelle, die teilweise direkt über Opel-Händler bestellt werden konnten. Neben dem i200 gab es auch noch den i240 mit 2,4-Liter-Motor, den nur 27 Mal gebauten i300 mit dem Sechszylinder aus dem Monza/Senator und den inzwischen legendären i400, von dem 245 Stück gebaut wurden.

Manta i200 werden nur selten zum Kauf angeboten



Doch zurück zum i200, der immer mit dem charakteristischen Rothmans-Dekor in den Farben Blau, Rot und Gold zu haben war. Zu den genauen Stückzahlen gibt es unterschiedliche Angaben, während einzelne Quellen von mehr als 5000 Stück sprechen, berichtet der Großteil von nur 3074 gebauten Exemplaren. So oder so ist festzustellen: Das Sondermodell ist heute kaum noch auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu finden, da die noch existierenden i200 fast ausschließlich in Sammlerhand sind und oft gar nicht auf dem Markt angeboten werden. Umso interessanter ist die Gelegenheit, einen Manta i200 im guten Zustand bei eBay zu finden.

Zoom Der Manta wurde bereits nachlackiert, ist nach 38 Jahren aber auch nicht verwunderlich.





Allein die Aufkleber kosten mehrere Hundert Euro



Der angebotene Opel ist Baujahr 1983, hat rund 70.000 Kilometer auf dem Tacho und macht auf den Fotos einen sehr gepflegten Eindruck. Das liegt daran, dass der Manta umfangreich restauriert wurde und sogar inklusive eines Opel Classic Zertifikats verkauft wird. Besonders wichtig beim i200: Die heute kaum noch auffindbaren Teile, wie die weißen Felgen in der Dimension 6x14 und der dreiteilige Heckspoiler sind genauso vorhanden wie das originale Rothmans-Dekor und die Recaro-Sitze mit Opel-Blitz-Bezügen. Kenner wissen, wie schwer diese spezifischen Anbauteile zu beschaffen sind und dass bereits die originalen Aufkleber mehrere Hundert Euro kosten können.

Der Manta kämpft allgemein mit Rostproblemen

Passend dazu hat der Verkäufer detailliert aufgelistet, welche Teile bereits erneuert wurden. Hier ein kurzer Auszug: Reifen, Bremsen rundum inklusive Bremsleitungen, Zündkerzen, Zündkabel mit Verteiler, Luftfilter und mehr. Und wo wir gerade schon mal beim Motor sind, der i200 hat den 2,0-Liter-Vierzylinder unter der Haube, der im Manta von der Stange maximal 110 PS und 159 Nm leistete.

Dank klassischem Saugmotor-Tuning konnte Irmscher dem Vierzylinder mit scharfer Nockenwelle und entsprechendem Zündverteiler immerhin 125 PS entlocken. Vor allem die 2,0-Liter-Motoren gelten gemeinhin als standfest, was man von der Karosserie nicht unbedingt behaupten kann. Der Manta hat große Rostprobleme, was auch erklärt, warum das Angebot an guten Modellen stetig schrumpft. Kotflügelkanten, Schweller, Kofferraumböden – das sind nur einige der Problemzonen des Manta, die vor dem Kauf unbedingt auf Rost überprüft werden sollten.

Zoom Auch der Innenraum inklusive der Recaro-Sitze und des Sportlenkrads befindet sich im Originalzustand.





Frischer TÜV und H-Zulassung



Auf die Rostproblematik wird im Inserat nicht eingegangen. Doch der Manta hat erst im März 2021 frischen TÜV und eine H-Zulassung bekommen, sodass hier keine bösen Überraschungen zu erwarten sein dürften. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte das Auto dennoch vor Gebotsabgabe vor Ort besichtigt werden, was auch ausdrücklich vom Verkäufer erwünscht ist. Zudem erwähnt er, dass noch Restarbeiten zu erledigen sind. Welche das sind und wie groß der Umfang ist, wird nicht erläutert. Eine zeitgenössische Edelstahlauspuffanlage mit E-Prüfzeichen ist zwar vorhanden, aber noch nicht verbaut.

Mindestpreis noch nicht erreicht



Damit kommen wir zum Preis des Opel Manta. Aktuell wird in Deutschland kein zweiter i200 in den gängigen Gebrauchtwagenbörsen angeboten. Und so ist es wenig verwunderlich, dass das Interesse an dem seltenen Sondermodell groß ist. Mit noch einem verbleibenden Tag in der Auktion sind schon mehr als 50 Gebote eingegangen, und trotz eines aktuellen Höchstgebots von 17.050 Euro ist der Mindestpreis noch nicht erreicht. Prognosen bei einer Auktion zu treffen, ist zwar immer schwierig, doch die 20.000-Euro-Marke sollte der i200 locker knacken. Allein schon, weil das Irmscher-Sondermodell extrem selten und der Opel Manta einfach Kult ist.