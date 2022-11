SUV

Die zweite Mokka-Generation teilt sich die E-GMP-Plattform mit dem aktuellen Corsa , was daszum einen leichter macht, zum anderen sowohl elektrische als auch konventionelle Antriebe ermöglicht. Herzstück des Mokka-e ist der 100 kW (136-PS)-starke Elektroantrieb. Die Energie wird in einem 50-kWh-Lithium-Akku gespeichert 100 kW (136). Mit einem konstanten Drehmoment von 260 Nm beschleunigt der Mokka-e auf bis zu 150 km/h. Die Reichweite gibt Opel mit bis zu 338 Kilometern nach WLTP an.