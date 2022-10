Die zweite Mokka-Generation teilt sich die E-GMP-Plattform mit dem aktuellen Corsa , was daszum einen leichter macht, zum anderen sowohl elektrische als auch konventionelle Antriebe ermöglicht. Den vollelektrischen Antrieb mit 50-kWh-Akku und 100 kW (136) starkem Elektromotor übernimmt der Mokka-e vom Corsa-e. Die Reichweite gibt Opel mit bis zu 320 Kilometern nach WLTP an.

Verschiedene Kilometerpakete: von 500 bis 5000 Kilometer pro Monat



Das Abo kann flexibel pausiert oder gekündigt werden



Der Vorteil dieses Angebots: Das Abo kann jederzeit und für bis zu drei Monate pausiert werden. In diesem Fall gibt man den Wagen bei der nächsten Filiale ab und holt ihn nach der vereinbarten Abo-Pause wieder ab. In dieser Zeit fallen keine Kosten an. Ebenfalls kann das Abo jederzeit gekündigt werden.