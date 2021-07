Sachliches Karosserie-Design, klare Linien und hochwertige Materialien – der Omega B hat Oberklasse-Format. Das gilt vor allem für die Variante mit der Top-Motorisierung, dem 211 PS starken Dreiliter-V6.

Beim Einstieg in den Omega entspannt uns dann sofort die gute alte Welt. Schon die analogen Instrumente deuten an, dass die Uhren hier noch anders ticken. Die Türen fallen satt ins Schloss, und der Dreh am Zündschlüssel erweckt einen V6 zum Leben , der auch so klingt – unaufgeladen und nicht direkt eingespritzt. Auf dem Papier fallen die Leistungswerte des 3.0 V6 zwar eher mau aus.Auf der Straße hat man aber doch das Gefühl, ziemlich standesgemäß motorisiert zu sein. Die Vierstufenautomatik schaltet butterweich.