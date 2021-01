m OPC wird es leise. Und das gleich im doppelten Sinn, denn einerseits ist die Power-Marke von Opel aktuell praktisch tot. Andererseits dürfte sie bald mit kräftigem Elektroschub wiederkehren. Opel-Schwester Vauxhall hat gegenüber dem Magazin " autoexpress.co.uk " nämlich angekündigt,Offiziell bestätigt wurde zwar noch nichts, doch es ist so gut wie sicher, dass die jeweiligen Opel-Pendants dann auch als OPC-Versionen kommen. Mit mehr Dynamik, aber ohne Mehrleistung.Eindas klingt zunächst ungewohnt. Doch Mokka-e und Corsa-e haben mitbereits Kraft genug, meint Stephen Norman, der noch aktuelle Vauxhall-Geschäftsführer und künftige Vertriebschef von Opel und Vauxhall. Stattdessen werde man sich auf die Optimierung von Bremsen, Fahrwerk und Lenkung konzentrieren, wie es auch beim ersten Elektro-BMW M passieren könnte.

Beim Corsa-e Rallye setzt Opel auf die Serienleistung, strickt aber alles andere komplett um. ©Opel

Dass ein sportlicher Elektro-Kompakter auch ohne Mehrleistung auskommen kann, hat Opel bereits mit dem Rallye Corsa-e bewiesen. Auch hier wurde nur an der Querdynamik, nicht aber an der Leistung geschraubt. Dazu dürften die Straßen-OPC und -VXR wohl noch eigens abgestimmte Fahrmodi bekommen. So gerüstet, werden sich die Elektro-VXR auchbeteuert Norman, und hat dabei vor allem die ST-Modelle von Ford im Visier.