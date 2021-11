Opel baut auf Sustainable Urban Mobility, kurz SUM. Will heißen: Städtische Mobilität soll nachhaltig werden. Der Rocks-e setzt das Konzept mit kompakten Abmessungen, einem elektrischen Antrieb und geringem Verbrauch um. Weil er rechtlich gesehen kein Auto ist, kann der Rocks-e schon ab 15 Jahren gefahren werden. Dazu braucht es nur den sogenannten. Kosten füroderentfallen somit. Das schont den Geldbeutel.

Gesetzlich vorgeschrieben beträgt die Spitzengeschwindigkeit maximal 45 km/h – das schont die Nerven. Baugleich mit dem Citroën Ami , hält sich Opel in puncto Preis und Bestellstart bisher bedeckt. Kosten wird erbestellbar. AUTO BILD zeigt, was der Opel Rocks-e kann!

● Länge: 2410 mm

● Breite: 1390 mm

● Höhe: 1520 mm

● Radstand: 1730 mm

● Kofferraumvolumen: 63 l



– dieses Konzept bedient die digitalen Gewohnheiten der angedachten Zielgruppe, die vor allem aus jungen Menschen (15- bis 18-jährige), Pendlern und Trendsuchern besteht. So macht es auch Citroën mit dem baugleichen Ami . Den gibt es in Frankreich für gut– im Leasing . Die exakten Preise für den Rocks-e hat Opel noch nicht verraten.

● Akkukapazität: 5,5 kWh



● Reichweite (WLTP): 75 km



Leistung: 6 kW (8

6 kW (8 PS

● Verbrauch: 11,9 kWh/100 km



● Wendekreis: 7,2 m



An der Front tritt der Rocks-e mit seiner eigenen Version desin Erscheinung, er trägt also das aktuelle Markengesicht. Serienmäßig leuchten an Front und Heck die Scheinwerfer mit energiesparenden Leuchtdioden, auch die Blinker sind mitbestückt. Die Außenhaut des elektrischen Kleinstfahrzeugs besteht komplett aus, die auf einen Stahlgitterrahmen montiert sind. Viele davon kommen als Gleichteile mehrmals zum Einsatz. Beispielsweise sind die beiden Türen identisch, auch Front- und Heckschürze gleichen sich. Das drückt die Produktions- sowie Anschaffungskosten und prägt das würfelige Design. Alsgelten schon jetzt. Während die Fahrertür hinten anschlägt, öffnet die Beifahrertür ganz gewöhnlich. Auf Parkplätzen ist Rocks-e-Fahrern der Wow-Effekt sicher!