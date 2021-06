Opel Zafira hat sich in seiner aktuellen Generation vom Mini- zum Großraumvan im verschiedenen Karosserielängen (4,6 Meter, 4,95 Meter und 5,3 Meter) sowie Diesel- und durchschnittlichen Ersparnis von 15.929 Euro. Die günstigsten Angebote beginnen schon bei unter 30.000 Euro. (Alle wichtigen Tipps zum Neuwagenkauf.)

Derhat sich in seiner aktuellen Generation vom Mini- zum Großraumvan im VW T6-Format gewandelt. Mit drei(4,6 Meter, 4,95 Meter und 5,3 Meter) sowie Diesel- und Elektro-Motoren dürfte für jeden Bedarf das Passende dabei sein. Die UVP liegt normalerweise bei 40.750 Euro. Bei carwow.de gibt es den Opel Zafira Life mit einerDie günstigsten Angebote beginnen schon bei

Zafira Life in der Basis-Ausstattung Selection, die eine Klimaanlage, ein Infotainment-System mit Smartphone-Anbindung und neun Sitzplätze mitbringt. Der 1,5-Liter-Diesel mit 120 PS ist an eine Handschaltung gekoppelt. Statt 40.750 Euro gibt es den Van bei carwow.de ab 29.148 Euro. Wer mehr Ausstattung möchte, kann zum Tourer greifen. Hier gibt es unter anderem elektrische Schiebetüren, Ledersitze, ein Head-up-Display und eine Einparkhilfe mit Rückfahrkamera. Mit 145 PS starkem Zweiliter-Diesel und Handschaltung kostet der Zafira statt 51.320 Euro ab 38.213 Euro. (Der Opel Zafira Life im AUTO BILD Test.)

Über 15.000 Euro Ersparnis auf den Zafira Life Elegance



Ganz oben rangiert der Zafira Life Elegance in der Langversion. Acht Ledersitzplätze, ein Panorama-Glasdach und ein Multimediasystem mit Navigation und acht Lautsprechern gehören zum Ausstattungsumfang. An Bord ist der Zweiliter-Diesel mit 177 PS und Automatikgetriebe. Statt 58.995 Euro gibt es den Elegance bei carwow.de ab 43.816 Euro. Tipp am Rande: Bei der Wahl der Motoren sollte man je nach Bedarf die maximale Anhängelast im Blick haben, die gebremst zwischen 1400 und 1900 Kilogramm rangiert.