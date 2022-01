Wer auf den maximalen Rabatt aus ist, muss auf jeden Fall zum Plug-in-Hybrid greifen und so die 6750 Euro Kaufprämie nutzen. Anders als bei vielen anderen carwow.de-Angeboten wird nicht das stärkste Modell in der teuersten Ausstattungsvariante mit dem höchsten Nachlass bedacht. Beim 3008 reicht hierfür das Modell Hybrid 225 e-EAT8 in der Version GT . Sowohl in puncto Antrieb als auch bei der Ausstattung gibt es also noch Luft nach oben. Dennoch muss sich das französische SUV so ausgerüstet nicht verstecken. Die Systemleistung von 225 PS kann sich ebenso sehen lassen wie der Serienumfang des GT. Dinge wie die Zwei-Zonen-Klimaautomatik, das digitale Kombiinstrument, eine Rückfahrkamera, Voll-LED-Scheinwerfer und der schicke GT-Kühlergrill sind stets an Bord. Dafür ruft Peugeot in der Regel einenauf.. Die Kaufprämie für Plug-in-Hybride ist hierbei schon berücksichtigt. Wer den frei konfigurierbaren Franzosen noch mit ein paar zusätzlichen Extras ausstattet, kann auf den maximalen Rabatt von 12.441 Euro kommen (Achtung, die Überführungskosten schmälern den Rabatt um ein paar Hundert Euro).