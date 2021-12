Schritt für Schritt treibt Peugeot den Mobilitätswandel in der eigenen Flotte voran. Neben zahlreichen Plug-in-Hybrid-Versionen stehen aktuell bereits vier vollelektrische Franzosen zur Auswahl. Darunter ist natürlich auch ein SUV , nämlich der kompakte 2008 . Mit Einführung der zweiten Generation des kleinsten Peugeot-SUVs im Jahr 2019 wurde auch erstmals der e-2008 angeboten und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Der Elektro-2008 ist nur in einer einzigen Leistungsstufe verfügbar und wird stets von einem 100 kW (136 PS ) starken E-Aggregat mit Vortrieb versorgt. Als maximales Drehmoment gibt Peugeot 260 Nm an. In Sachen Reichweite kann der e-2008 nicht ganz mit Konkurrenten wie dem e-Niro mithalten, das Akkupaket mit einer Kapazität von 50 kWh ermöglicht immerhin bis zu 342 Kilometer ohne Halt an der Ladesäule . Zumindest beim Anschaffungspreis muss man keine großen Kompromisse eingehen.(Stand: 19. Dezember 2021). Die Umweltprämie ist hier schon eingerechnet.