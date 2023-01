Es gibt neue Konkurrenz für den Tesla Model 3 : Die Schweden haben die Elektro-Limousine Polestar 2 am Start. Das zweite Modell von Polestar – mit dem Polestar 3 steht übrigens bereits das dritte in den Startlöchern – startet in der Basis mit 170 kW (231 PS) und einer Batteriekapazität von 69 kWh, die nach WLTP eine maximale Reichweite von 478 Kilometern ermöglichen soll. Der Kaufpreis des Polestar 2 liegt bei mindestens 48.318 Euro, Privatkunden können das E-Auto aktuell jedoch zu attraktiven Konditionen leasen