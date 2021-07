Polestar hat mit seinen ersten beiden Modellen gezeigt, wie eigenständigsein kann. Nach dem Plug-in-Hybrid-Coupéund dem vollelektrischen Crossoversteigen beim schwedisch-chinesischen Unternehmen nicht nur die Absatzzahlen, auch das Modell-Angebot wächst. Mit dem Polestar 3 soll nämlich ein vollwertiges SUV mit den typischen Polestar-Tugenden an den Start gehen. Aber nicht nur die Dimensionen sind neu, der Polestar 3 soll alsund damit wichtige Marktanteile in Nordamerika sichern. Wie das E-Auto ab 2022 aussehen könnte, hat sich der AUTO BILD-Illustrator schon einmal überlegt und den Polestar gezeichnet.

Wallbox + 100% Ökostrom – exklusives Ladepaket in der AUTO BILD-Edition

Zoom Das Infotainment des Polestar 2 (im Bild) wird weiterentwickelt auch im Polestar 3 stecken.



Der Polestar 3 könnte sich optisch. An der Front wird der angedeutete Kühlergrill sichtbar verkleinert, und auch dieTrotz allem lassen sich die Schweden ihr Tagfahrlicht in "Thors-Hammer"-Optik nicht nehmen und adaptieren es auf das neue Lichtkonzept. Seitlich ist die. Ab der B-Säule fällt das Dach klar nach hinten ab und mündet in einem kastig-abgesetzten Heck. Hier ist wohl auch von einem durchgehenden Leuchtenband auszugehen, das beim Öffnen und Schließen des Wagens animiert sein dürfte. Trotz der neuen Designelemente bleibt Polestar sich treu und setzt weiterhin mit klaren Linien auf