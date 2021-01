Der GT4 ist aktuell die schärfste Ausbaustufe des 718 Cayman . Doch Porsche will mit demnoch einen draufpacken. Genau wie der GT4 (420 PS und 420 Nm) wird auch der weiter für die Rennstrecke optimierte GT4 RS auf densetzen. Iman die Hinterräder abgeben und könnte so dem GT3 ganz schön nahekommen. Neben zusätzlichen Lufteinlässen in der Frontschürze, kommt der GT4 RS wohl mit Naca-Luftschlitzen in der vorderen Haube und Zentralverschluss-Felgen. Zudem sind in die hinteren Seitenfenster zusätzlich Lüftungskiemen eingelassen – vermutlich, um den Mittelmotor mit mehr Kühlluft zu versorgen.