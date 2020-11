Porsche hat das Bild mittlerweile zugeschnitten, das Ton-Modell ist somit aus dem Foto verschwunden. ©Porsche AG

Details sind auf dem Foto noch nicht auszumachen.Das macht Sinn, denn der nächste Macan kommt wohl nur mit Elektro-Antrieb auf den Markt. Insgesamt dürfte sich das Design des SUVs an den viertürigen Elektro-Sportler Taycan anlehnen, von dem esDer nächste Macan basiert auf einerdie zusammen mit Audi entwickelt wurde. Ob es sich hier wirklich um ein Missgeschick seitens Porsche handelt, ist unklar. Denn Anfang 2020 hatte Porsche in einem Werbe-Video bereits den neuen 992er 911 GT3 "geleakt" , wobei es sich aber eher um einen PR-Stunt gehandelt haben dürfte. Andererseits ist das fragliche Foto mittlerweile in seiner ursprünglichen Form von der Presseseite verschwunden.Das wiederum deutet darauf hin, dass das Modell tatsächlich ein kommendes Serienfahrzeug zeigt. So oder so wird es wohl nochDie Einstiegspreise dürften wohl steigen, aktuell startet der Porsche Macan bei 59.591 Euro.