Herbst 2022. Porsche lädt nach Norditalien, um zu zeigen, was nach Taycan oder Cayenne E-Hybrid nun kommen wird. "Next Level E-Performance" nennt Porsche das. Der Sportwagenbauer, der weltweit wie kaum ein anderer Hersteller für Benzinmotoren steht, ist längst in die Einbahnstraße zu einer neuen Ära eingebogen. Ohne Wendemöglichkeit.