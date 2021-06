Die nächste Generation deswird elektrisch. Die E-Version des SUV nutztund soll ab 2023 erst einmal parallel zu Verbrenner-Version angeboten werden. Die Zuffenhäuser haben bereits selbstbei Tests auf öffentlichen Straßen veröffentlicht, viel zu sehen war darauf aber bislang noch nicht. Das ruft denauf den Plan. Er hat den Porsche seiner Tarnfolie entledigt und zeigt, wie das elektrische SUV aussehen könnte. Wie zu erwarten ist dieals beim konventionell betriebenen Modell. Dieerinnern an denkönnten aber etwas schmaler gestaltet sein.

Der E-Macan steht auf einer, die zusammen mit Audi entwickelt wurde und "Premium Platform Electric" (PPE) heißt. Daswird natürlich auch der E-Macan beherrschen. "Schon der Taycan kann bei guten Bedingungen in etwa 20 Minuten auf 80 Prozent laden. In diese Richtung wollen wir beim Macan auch gehen – bei etwas mehr Reichweite ", so Dr. Michael Steiner, Entwicklungsvorstand bei Porsche. Viel mehr Reichweite soll es aber nicht werden, denn damit steigt das Gewicht des Akkus . Der Taycan schafft mit der größten Batterie, sie fasst 93,4 kWh, maximal 484 Kilometer. Beim Macan dürfte eine fünf vorne stehen., der Verbrenner wird eine Zeit lang parallel angeboten und bekommt, damit er dafür gerüstet ist, noch 2021 ein Facelift.