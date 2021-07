SeitAber auch nach sieben Jahren ist die nächste Generation noch nicht in Sicht – die wird nämlich vollelektrisch und kommt wohl erst 2023 . Und weil der Verbrenner noch einige Zeit parallel gebaut werden soll, verpasst ihm Porsche nach Facelift Nummer eins im Jahr 2018 jetzt dasDas ist ab sofort bestellbar und stehtbei den Händlern.

● Macan: 62.917 Euro

● Macan S: 71.723 Euro

● Macan GTS: 88.264 Euro

Man muss schon sehr genau hinsehen, um das Facelift zu enttarnen. Der Grill in der Frontschürze ist etwas sportlicher gestaltet und hat zwei vertikale Finnen in Wagenfarbe, die Scheinwerfer besitzen eine neue Grafik. Am Heck gibt es einenim Stil des Taycan Cross Turismo , der beim Macan die Endrohre beherbergt. Dazu gibt es Kunststoff-Zierteile mit 3D-Oberfläche und drei neue Farben. Außerdem stehenzur Wahl, wobei die Basisräder jetzt 19 statt 18 Zoll groß sind (zum großen AUTO BILD-Sommerreifen-Test 2021).