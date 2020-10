So könnte der Porsche Panamera als Coupé aussehen

igentlich sollte das Panamera Coupé schon längst vom Tisch sein, allerdings hat Porsche noch keine finale Entscheidung gefällt.Und auch wenn sich Porsche zu den Gerüchten bedeckt hält, hat sich der AUTO BILD-Illustrator schon mal an den Rechner gesetzt und seine Interpretation eines Panamera mit zwei Türen gezeichnet.

Ab der A-Säule ähnelt das Coupé stark dem Porsche 911. ©Bernhard Reichel

Er kürzlich hat Porsche seine Panamera -Modelle geupdatet. Zum Facelift gab es neue Schürzen und neue Motoren.An der Front wird der Panamera auch in der dritten Generation als solcher zu erkennen sein.Die Schürze hält Porsche glatt und schnörkellos, die Lufteinlässe sind groß, damit die potenten Motoren genug Luft zur Kühlung bekommen.Die breiten Backen an der Hinterachse gehören zum Standard-Repertoire des Coupé-Panameras, das Heck dürfte weiterhin durch ein durchgängiges Leuchtenband in der Breite betont werden.