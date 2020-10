Der Innenraum mit dem Lenkrad aus dem 911 gleicht dem der anderen Panamera-Varianten. ©Porsche AG

Natürlich hebt sich das Topmodell auch optisch leicht von den anderen Panamera-Varianten ab.Optional ist das Glas der Rücklichter zusätzlich abgedunkelt. Außerdem bietet Porsche auch für den Panamera Turbo S E-Hybrid drei neue Felgen in 20 und 21 Zoll sowie die beiden neuen Lackfarben "Cherrymetallic" und "Trüffelbraunmetallic" an. Ab Werk ist die Sportlimousine mit allen verfügbaren Fahrwerk- und Regelsystemen ausgestattet. So sind beispielsweise die elektrische Wankstabilisierung, die Hinterachslenkung mit Servolenkung Plus und die Keramikbremse an Bord.