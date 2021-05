Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Gewerbekunden denleasen, was einem Leasingfaktor von 1,09 entspricht. Es wirdfällig und da der Basispreis mit 70.185 Euro netto (83.520 Euro brutto) oberhalb der 65.000-Euro-Grenze für Elektroautos liegt, ist der Taycan nicht für die Umweltprämie qualifiziert. Diedes Angebots ist mitangegeben, die. Wem das nicht reicht, der kann die Kilometergrenze in 5000er-Schritten auf bis zu 25.000 jährlich anheben. Mit den maximalen Freikilometern erhöht sich die monatliche Rate auf 939 Euro netto.

Obendrauf kommen allerdings noch happige 1160 Euro netto für die Überführung, sodass sich dieim günstigsten Fall auf(769 Euro x 36 plus 1160 Euro) belaufen. Dafür bekommen Geschäftskunden den vollelektrischen Taycan als frei konfigurierbaren Neuwagen mit kurzen zwei bis drei Monaten Lieferzeit. Zur umfangreichen Serienausstattung gehören unter anderem: Sitzheizung, 19-Zoll-Aero-Felgen, LED-Scheinwerfer, elektrisch verstellbare Komfortsitze, Spurhalteassistent , Parkassistent, elektrische Heckklappe, Curved Display, Porsche Communication Management (PCM), Sound Package Plus und, und, und. An dieser Stelle noch ein kleiner Tipp: Auf den ersten Blick unterscheidet sich der Basis-Taycan nicht von seinen stärkeren Modell-Geschwistern. Einzige Ausnahme ist der Schriftzug am Heck, also einfach "Typbezeichnung Entfall" ankreuzen, dann merkt das keiner.