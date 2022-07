Erinnern Sie sich noch an den VW Polo Harlekin ? Der bunte Kleinwagen, der aussah wie ein fahrendes Ersatzteillager? Ursprünglich als Marketing-Gag gedacht, wurde der Polo in den 90er-Jahren ein unerwarteter Erfolg – 3800 Stück wurden produziert. Heutzutage sind die Polo Harlekin gesuchte Sammlerstücke. Jetzt hat Porsche einen Taycan Cross Turismo präsentiert, der unweigerlich an den bunten VW erinnert. Das Art Car soll aber ein Einzelstück bleiben!