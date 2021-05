Porsche Taycan Cross Turismo: Test, Motor, Preis

L angsam, Zentimeter für Zentimeter kraxelt der Taycan den steinigen Pfad hinauf. Überall spitze Steine, die die edlen 20-Zöller beschädigen könnten. Sind die denn verrückt bei Porsche, dass sie uns mit einem Sportwagen in einen Steinbruch schicken? Vielleicht. Vor allem aber kennen sie die Qualitäten ihres neuen Cross Turismo. Der Kombiableger möchte mehr sein als einfach nur praktisch. Mit 30 Millimeter mehr Bodenfreiheit, Allrad und dem "Gravel Mode" reicht es vielleicht nicht als Elektroalternative für Defender-Piloten, überraschend talentiert ist er allemal. Und schnell. angsam, Zentimeter für Zentimeter kraxelt derden steinigen Pfad hinauf. Überall spitze Steine, die die edlen 20-Zöller beschädigen könnten. Sind die denn verrückt bei Porsche, dass sie uns mit einemin einenschicken? Vielleicht. Vor allem aber kennen sie die Qualitäten ihres neuen. Der Kombiableger möchte mehr sein als einfach nur praktisch. Mit 30 Millimeter mehr Bodenfreiheit, Allrad und dem "Gravel Mode" reicht es vielleicht nicht als, überraschend talentiert ist er allemal. Und schnell.

Im Gelände ist der Cross Turismo überraschend talentiert

Nach vorsichtigem Herantasten geht es im Taycan Cross Turismo mit Schwung durch den Schlamm. ©Porsche AG Shooting Brake kein Fall für Asketen. Schon das Kassengestell leistet wie auch in der Limousine überlegene 476 PS. Beim Kombi allerdings immer mit Allrad, Luftfahrwerk und der großen 93,4-kWh-Performance-Batterie. Das reicht, um in 5,1 Sekunden auf 100 zu sprinten. Das Mehrgewicht gegenüber dem Viertürer beträgt nur 30 Kilogramm. Schwerer ins Gewicht dürfte da die schlechtere Aerodynamik fallen. Gegenüber dem sensationellen c W -Wert von 0,22 bei der Limo hat der Kombi 0,26. Immer noch top, aber bei der Reichweite dürfte es zu spüren sein. Porsche gibt sie je nach Fahrmodus mit 389 bis 456 Kilometern an. Wie der normale Taycan scheint auch der Cross Turismo mit der Straße verschraubt. Der mächtige, in der Bodengruppe liegende Akku senkt den Schwerpunkt, Lenkung, Fahrwerk und Ansprechverhalten des E-Motors sind von einem anderen Stern. (Zu Hause laden: 900 Euro Zuschuss für Wallboxen) Nach einer Viertelstunde vorsichtigen Herantastens geht's mit Schwung durch den Schlamm. Herrlich dekadent.

Die satte Straßenlage sorgt für ein neues Tempo-Erlebnis

Neues Geschwindigkeitsgefühl: Der Cross Turismo liegt satt, ist sehr agil und dabei ziemlich leise. ©Porsche AG Taycan Cross Turismo liegt so satt und bleibt dabei so leise, dass gegenüber herkömmlichen Autos ein ganz neues Geschwindigkeitsgefühl entsteht. Die regelmäßige Erdung durch einen Blick auf den Tacho gehört zum absoluten Pflichtprogramm beim Taycan-Fahren. Neu sind die durch das höhere Dach um 47 Millimeter gewachsene Kopffreiheit hinten – jetzt sitzen auch Erwachsene bequem – und der variable Kofferraum, der bei umgelegter Bank bis zu 1212 Liter fasst. Genug für jede Urlaubstour, zu wenig, um bei jedem Umzug im Freundeskreis anrücken zu müssen. Also alles richtig gemacht. Das Urlaubsziel sollte übrigens ein Hotel oder Ferienhaus sein. Zu einer Anhängerkupplung für den Wohnwagen mochte man sich bei Porsche, allen praktischen Erwägungen zum Trotz, dann doch nicht durchringen. Dafür gibt es gegen Aufpreis einen Fahrradhalter und ein Offroad-Paket.

Schneller als den Taycan selbst können nur seine Preise krabbeln. Und zwar nach oben. Bei den 93.653 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 18.589 Euro) für den Taycan 4 Cross Turismo dürfte es in den seltensten Fällen bleiben, mit ein paar Gimmicks sind 120.000 Euro schaurig schnell erreicht. Wer noch Luft hat, kann über den 4S, den Turbo und den Turbo S für 187.764 Euro noch kräftig nachlegen. Das tun wir auch und peitschen mit kindlicher Freude den nächsten Anstieg hoch. Diese Chance kommt so schnell nicht wieder. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich)

Das Fazit: Ob später wirklich ein Cross Turismo in den Steinbruch fährt, bleibt abzuwarten. So oder so liefert der E-Kombi überlegenen Fahrspaß, kombiniert mit viel praktischem Nutzwert. Bleibt der Preis. AUTO BILD-Urteil: 2+

Technische Daten Porsche Taycan Cross Turismo: • Motor: zwei Elektro-Synchronmaschinen • Systemleistung: 280 kW (380 PS), im Overboost 350 kW (476 PS) • max. Drehmoment: 500 Nm • Akkukapazität: 93,4 kWh • Antrieb: Allradantrieb, vorn Eingang-, hinten Zweiganggetriebe • Länge/Breite/Höhe: 4974/1967-2144/1409 mm • Leergewicht: 2245 kg Kofferraum: 446-1212 l • 0-100 km/h: 5,1 s • Vmax: 220 km/h • Verbrauch: 22,4-26,4 kWh/100 km • Reichweite: 389-456 km • Preis: ab 93.653 Euro