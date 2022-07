Die PS Days in Hannover 2022 lassen das Herz eines jeden Tuningfans höher schlagen! Sanft modifiziert oder total aufgebohrt. VW Audi , JDM — alles vertreten. Und natürlich auch Mercedes ! Das sind unsere Mercedes-Highlights.

In der Tuning-Fraktion von Mercedes sind die 190er natürlich stark vertreten. Recht günstig zu erwerben, zeitloses Design und viele Möglichkeiten! Das lädt zum Tunen ein. Was im Detail gemacht wird, ist zwar sehr unterschiedlich, aber meistens gibt es ein paar Gemeinsamkeiten: Tieferlegung und dicke Felgen sind (fast) Standard. Oder man orientiert sich direkt am legendären Design des Evo 2.