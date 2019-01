Wer das Handy als Navi nutzt, kann mit so einer Ladematte eher wenig anfangen.

# Kabellose Auto Handyladegeräte im Test 1. Desertwest Automatic Car Mount Wireless Charger Preis: 42,99 Euro

Bewertung: 5/5 Sterne 2. Cellularline Pilot Active Wireless Preis: 31,98 Euro

Bewertung: 4,5/5 Sterne 3. Ballylelly X8 Qi Auto Ladegerät Preis: 21,99 Euro

Bewertung: 4/5 Sterne 4. Steanum Car Wireless Charger Preis: 29,99 Euro

Bewertung: 4/5 Sterne 5. Midgard Dosenhalter Qi-Ladegerät Preis: 21,90 Euro

Bewertung: 3,5/5 Sterne 6. Nillkin Car Magnetic Wireless Charger Preis: 28,99 Euro

Bewertung: 3/5 Sterne 7. Usams Wireless Charging Car Mount Preis: 23,42 Euro

Bewertung: 3,5***/5 Sterne 8. Seecode Induktions-Ladematte Preis: 55,00 Euro

Bewertung: 2,5/5 Sterne

Die mobilen Stromübertrager werden je nach Modell in die Lüftungsschlitze gesteckt, an die Windschutzscheibe oder ans Armaturenbrett geheftet bzw. finden im Getränkehalter Platz. Bei fast allen Testkandidaten erfolgt die Energieversorgung per USB, nur das Modell von Ballylelly zieht denStrom aus der 12-Volt-Steckdose. Das Smartphone wird entweder in eine Halterung eingeklemmt (Desert-West, Cellularline und Steanum) oder per magnetischem Aufkleber am Halter befestigt wie bei Nillkin. Vorteil: Bedienung des Smartphones und Ablesbarkeit des Displays bleiben erhalten. So lässt sich das Telefon problemlos als Navi oder zum Streamen von Musik verwenden. Wer sein Gerät nur laden möchte, ist mit Lösungen für den Getränkehalter wie von Ballylelly oder Midgard gut beraten. Im Test schneiden die cleveren Halterungen von DesertWest und Cellularline am besten ab. Die beiden Produkte überzeugen mit schneller Ladezeit, praktischem Komfort und sicherem Halt des Handys. Gar nicht sodagegen sind die beiden Schlusslichter: Mit der Halterung von Usams dauert das Aufladen ewig, und der Induktionsmatte von Seecode fehlt der nötige Grip . Das lose aufliegende Smartphone kann bei einer Vollbremsung durch den Innenraum fliegen.***Abwertung wegen mangelhafter Ladeleistung