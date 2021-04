Genau genommen wird beim Wuchten nicht der Reifen ausgewuchtet, sondern das ganze Rad. Umgangssprachlich hat es sich jedoch eingebürgert, vom "Reifen auswuchten" zu sprechen. Dabei wird das Ungleichgewicht durch das gezielte Anbringen kleiner Gegengewichte an der Felge ausgeglichen. Dasist nur in dermöglich. Dafür wird das Rad in eine spezielle Maschine gespannt. Diese simuliert die Abrollbewegungen des Reifens am Auto und ermittelt auf das Gramm genau die Unwucht am Rad. Die Maschine zeigt dem Monteur dann Gewicht und Stelle, an die er das Gegengewicht auf der Felge anbringen muss. Nach dem Auswuchten können sich trotz der jetzt laufruhigen Räder noch Vibrationen bemerkbar machen, denn mögliche Ungleichgewichte – ausgehend von Bremsscheiben , -trommeln oder Radnabe – werden an der Wuchtmaschine nicht berücksichtigt. Das erfordert dann das sogenannte Feinwuchten direkt am Fahrzeug mithilfe einer mobilen Radauswuchtmaschine.