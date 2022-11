Komme, was da wolle an EU-Normen: BMW Motorrad hält an seiner Sechszylinder-Baureihe fest. Zum Glück! Die imposante dynamische K 1600 gibt es als GT (Seitenkoffer) und GTL (plus Topcase) sowie – nach gleichem Stauraummuster – als Bagger und Grand America . Neu: Voll-LED-Beleuchtung, Kurvenlicht, riesiges Full-HD-Display (10,25 Zoll), mehr Drehmoment, frische Farben.