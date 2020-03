Samsung arbeitet am Fahrzeug-Akku der Zukunft! Die Forschungsabteilung des koreanischen Unternehmens hat in London den Prototypen einer neuartigen Feststoffzelle vorgestellt, die ohne Lithium-Anode auskommt. Feststoff-Akkus gelten als nächster großer Schritt in der Entwicklung neuer Batterien für Elektroautos. Sie verzichten auf flüssige Elektrolyte und setzten stattdessen, wie der Name schon sagt, auf Feststoffe. Die Vorteile sind eine höhere Energiedichte, weniger Komplexität und eine günstigere Herstellung.

Silber und Carbon machen den Akku besonders

Das Besondere am Samsung-Prototyp ist aber nicht sein Feststoffanteil, sondern sein Aufbau. Anstelle einer konventionellen Lithium-Anode verwenden die Koreaner eine Anode mit einer Silber-Carbon-Kompositschicht. Größter Vorteil: Neben einer höheren Batteriekapazität beugt das neue Material der sogenannten "Dendritenbildung" vor. Das sind Ablagerungen, die nach und nach zu nadelförmigen Gebilden heranwachsen können, die den Akku im schlimmsten Fall nachhaltig beschädigen. Je älter der Akku, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich Dendriten gebildet haben.

Feststoff-Akku braucht weniger Platz

Akku-Pakete könnten in Zukunft deutlich schrumpfen. Das Bild zeigt die Batterie des VW ID.3. neue Anodenmaterials kann der Akku damit auch kleiner gebaut werden. Mit einer Dicke von gerade mal fünf Mikrometern soll das neue Anodenmaterial deutlich dünner als entsprechende Versionen aus Lithium sein. Rund 50 Prozent an Baugröße sollen Feststoffzellen gegenüber Lithium-Ionen Batterien einsparen. Trotz der kleineren Abmessungen soll die Energiedichte aber bei beachtlichen 900 Wattstunden (Wh) pro Liter liegen. Besonders gute Lithium-Akkus kommen gerade mal auf bis zu 670 Wh/l. Neben den vorbeugenden Eigenschaften deskann der Akku damit auch kleiner gebaut werden. Mit einervonsoll das neue Anodenmaterialals entsprechende Versionen aus Lithium sein. Rund 50 Prozent an Baugröße sollen Feststoffzellen gegenüber Lithium-Ionen Batterien einsparen.

Neue Batterie steigert die Reichweite