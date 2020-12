Sie sehen aus wie normale Zapfsäulen, doch hier fließt nur Strom:hat in Wuppertal die erstenunter einem eigenenin Betrieb genommen. Während E-Ladesäulen an Tankstellen ( alle Infos zum Thema "E-Auto laden" ) noch eher rar gesät und, wenn vorhanden, meist weit entfernt von den konventionellen Zapfsäulen unter freiem Himmel aufgestellt sind, kommt hier für den Kunden echtes "Tankfeeling" auf. Bereits imhatte die BP-Tochtereingeweiht, jedoch stand auch hier der E-Autobesitzer im Zweifel buchstäblich im Regen.

Selbst der Lade-Primus Porsche Taycan kann dank 800-Volt-Technologie und einer ausgeklügelten Temperierungsstrategie seine Performance-Batterie mit Gleichstrom (DC) in gut fünf Minuten "nur" für bis zu 100 Kilometer Reichweite (nach WLTP) nachladen. Das Aufstocken von 5 auf 80 Prozent Batterieladung dauert nach Herstellerangaben unter idealen Bedingungen 22,5 Minuten an einer 800-Volt-Ladesäule, die maximale Ladeleistung (Peak) beträgt 270 kW.

Bezahlt wird beim ultraschnellen Stromtanken gleich an der Säule,. Ein System, das eher kontraproduktiv ist für das Anlocken des Kunden in den Shop zwecks Einkauf und Zeitüberbrückung. Dennoch: Bis spätestens Mitte 2021 sollen(meist zwei pro Säule)am Netz sein. Auchundhabenoder schon, Jet ist hier noch in der Findungsphase. Generell lässt sich in dereinfeststellen, wie das Nachrichtenportal WELT konstatierte: weg vom Geschäft der Öl- und Gasförderung, hin zum. Ein Prozess, der angesichts hoher Investitionskostenist. Zum dringend notwendigen Aufbau einer funktionierenden öffentlichen Ladestruktur(SPD) bereits damit,notfallszu lassen. Ganz unvernünftig ist die Umrüstung zumindest mancher der rund 14.500 Tankstellen im Land nicht: Immerhin steigen diedurch die erhöhte E-Kaufprämie seit Monaten um ein Vielfaches.