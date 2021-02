Aral gilt als Vorreiter bei Ultraschnellladesäulen für Elektroautos unter einem Tankstellendach. Mit "Aral Pulse" hat die BP-Tochter nun eine neue Submarke für den weiteren Ausbau kreiert. Bis Ende 2021 will der Petro-Riese 500 Ladepunkte an mehr als 120 Tankstellen in ganz Deutschland aufbauen und damit sein derzeitiges Angebot verfünffachen. Noch sind Aral in Wuppertal zum Beispiel kommt jedoch bereits echtes "Tankfeeling" für den Kunden auf. Schon im Mai 2019 hatte Aral in Bochum die ersten Ultra-Fast-Charger eingeweiht, jedoch stand auch hier der E-Autobesitzer im Zweifel buchstäblich im Regen. Sie sehen aus wie normale Zapfsäulen, doch hier fließt nur Strom:gilt als Vorreiter beiunter einem. Mit "Aral Pulse" hat die BP-Tochter nun eine neue Submarke für den weiteren Ausbau kreiert. Bis Ende 2021 will der Petro-Riese 500 Ladepunkte an mehr als 120 Tankstellen in ganz Deutschland aufbauen und damit sein derzeitiges Angebot verfünffachen. Noch sind E-Ladesäulen an Tankstellen eher rar gesät und, wenn vorhanden, meist weit entfernt von den konventionellen Zapfsäulen unter freiem Himmel aufgestellt. Beizum Beispiel kommt jedoch bereits echtes "Tankfeeling" für den Kunden auf. Schon im Mai 2019 hatte Aral in Bochum die ersten Ultra-Fast-Charger eingeweiht, jedoch stand auch hier der E-Autobesitzer im Zweifel buchstäblich im Regen.

Akkutechnik für 350 kW wird vorausgesetzt



100 Prozent Ökostrom und verfügen über eine Ladeleistung von 300 oder sogar 350 Kilowatt. Die entsprechende in zehn Minuten Strom für eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern laden. Zugrunde gelegt wird hier die Annahme, dass das E-Auto 17 Kilowattstunden (kWh) auf 100 Kilometer verbraucht und die volle Ladeleistung nutzen kann. Das klappt jedoch längst nicht immer: Denn die Ladegeschwindigkeit eines Elektromobils hängt von mehreren Faktoren ab, vor allem vom bordeigenen Batteriemanagement. Selbst der Lade-Primus Porsche Taycan kann dank 800-Volt-Technologie und einer ausgeklügelten Temperierungsstrategie seine Performance-Batterie mit Gleichstrom (DC) in gut fünf Minuten "nur" für bis zu 100 Kilometer Reichweite (nach WLTP) nachladen. Das Aufstocken von 5 auf 80 Prozent Batterieladung dauert nach Herstellerangaben unter idealen Bedingungen 22,5 Minuten an einer 800-Volt-Ladesäule, die maximale Ladeleistung (Peak) beträgt 270 kW. Die Ultraschnellladesäulen in Wuppertal liefernund verfügen über einevon. Die entsprechende Akku -Technik vorausgesetzt, kann das FahrzeugStrom für eine Reichweite vonladen. Zugrunde gelegt wird hier die Annahme, dass das E-Auto 17 Kilowattstunden (kWh) auf 100 Kilometer verbraucht und die volle Ladeleistung nutzen kann. Das klappt jedoch längst nicht immer: Denn dieeines Elektromobils hängt vonab, vor allem vom bordeigenen. Selbst derkann dank 800-Volt-Technologie und einer ausgeklügelten Temperierungsstrategie seine Performance-Batterie mit Gleichstrom (DC)Reichweite (nach WLTP) nachladen. Das Aufstocken von 5 auf 80 Prozent Batterieladung dauert nach Herstellerangaben unter idealen Bedingungen 22,5 Minuten an einer 800-Volt-Ladesäule, die maximale Ladeleistung (Peak) beträgt 270 kW.

Schnelllader auch bei HEM, Shell und Westfalen



Die Deutsche Tamoil will mit Kooperationspartner Allego weitere Schnellladesäulen an HEM-Tankstellen installieren, ebenfalls mit bis zu 350 kW Ladeleistung. Der Anfang wurde 2020 an der A13 zwischen Berlin und Dresden gemacht. Weitere Ladepunkte sollen in den kommenden Monaten folgen, verstärkt in ländlichen Gebieten. Shell fährt mit Partner EnBW zweigleisig. Die Hamburger bieten unter dem Label Shell Recharge neben synthetischen Kraftstoffen als flüssige Alternative zu Benzin und Diesel an immer mehr großen Tankstellen auch Schnellladesäulen. Diese liefern mindestens 150 kW Leistung und bieten modulare DC-Technik, die mit ihren CCS- und CHAdeMO-Anschlüssen 400- und 800-VDC-Fahrzeuge versorgen kann. Bei Tankstellenbetreiber Westfalen können die neuen Säulen mit allen gängigen Steckern über Gleichstrom (50 kW) und Wechselstrom (22 kW) genutzt werden. Die Ladesäulen sind an das europäische Intercharge-Netzwerk angebunden und somit mit vielen gängigen Ladekarten und -apps zugänglich. Auch Kreditkartenzahlung ist möglich. Shell will bis 2025 insgesamt 500.000 Ladepunkte aller Art einrichten.

Finanzminister droht mit Ladesäulen-Zwang