Bei dem Sondermodell des Leon setzt die VW-Tochter auf Details in Mattschwarz.

Die "Black Edition" des Ateca, wurde aber optisch individualisiert und kommt standardmäßig mit, die normalerweise Aufpreis kosten würden. Das Kompakt-SUV steht serienmäßig auf den "Aneto" genannten 19-Zöllern, die in einem glänzenden Schwarz lackiert sind. Dieser Farbton findet sich auch an den Außenspiegelkappen, der Dachreling, dem Kühlergrill und den Fensterleisten. Auch im Interieur wurden einige Details glänzend schwarz gefärbt. Das mindestensteure Sondermodell des Ateca istund hat unter anderem immer das adaptive DCC-Fahrwerk, ein Digitalcockpit und ein Navigationssystem an Bord. Bei dersetzen die Spanier auf. Unter anderem tragen die 18-Zöller die Spiegelkappen und der Rahmen des Kühlergrills diese Farbe. Außerdem gibt es ohne Aufpreis ein Panorama-Glasschiebedach und ein Alcantara-Paket für den Innenraum. Der 1,5 Liter große Vierzylinder der Erdgasvariante leistet immer 130 PS und ist je nach Wunsch an eine Sechsganghandschaltung oder ein Siebengang-DSG gekoppelt. In Kombination mit dem umweltfreundlichen CNG-Antrieb kostet das Leon-Sondermodell. Der Sportstourer genannte Kombi schlägt mit 1200 Euro mehr zu Buche.