Gleich zwei Trends folgt der Skoda Enyaq RS: dem zum Elektroauto und dem zum SUV-Crossover. Eine Kombination, die nicht zwingend praktisch ist, aber die Käufer mögen's so. Nicht jeder braucht die volle Ladekapazität eines Kombi-SUV. Und auch Elektroauto-Käufer suchen offenbar nicht nur die reine Vernunft. Ein bisschen elegant und expressiv darf's schon sein.

Die Fließheckform kostet im Fall des Enyaq Coupé allerdings kaum Ladevolumen: Je nach Sitzstellung sind es 15 bis 100 Liter weniger als beim Standard-Enyaq. Vorn sitzt man SUV-untypisch tief auf maximal 230 Millimetern über dem Fußboden, hinten hingegen auf 370 Millimetern.

Zoom Das ist eine Ansage: Für den Enyaq Coupé RS iV verlangt Skoda mindestens 61.550 Euro. Unser Testwagen kostete sogar 64.860 Euro.



Wer in den Fond steigt, muss den Kopf etwas stärker einziehen als beim Enyaq ohne Coupé-Titel, aber das war's fast schon an Nachteilen. Kopffreiheit kostet das Fließheck kaum.

An der Kasse langt der Enyaq richtig zu



Beim Grundpreis zeigt sich Skoda selbstbewusst: 61.550 Euro, das sind 12.000 Euro über dem ebenfalls allradgetriebenen, auch nicht schwächlichen Standard-Enyaq iV80x (265 PS). Und der RS (nur als "Coupé") liegt 5000 Euro über dem technisch nahezu identischen Konzernbruder VW ID.5 GTX.

Navi , 360-Grad-Kamera, Der Skoda bringt allerdings mehr Serienausstattung mit (etwa: Glasdach, Drei-Zonen-Klima, großes, 360-Grad-Kamera, Head-up-Display , Travel Assist). Ausstattungsbereinigt ebnet sich die Preisdifferenz ungefähr ein. Aber: Bei einem so teuren Stromer sollte eine reichweitenstreckende Wärmepumpenheizung nicht noch 1010 Euro extra kosten.

Fahrzeugdaten Modell Skoda Enyaq Coupé RS iV Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart vorn Abzweigung Abzweigung Motor Bauart hinten Abzweigung Abzweigung Spitzenleistung gesamt Abzweigung Abzweigung Dauerleistung Abzweigung Abzweigung Max. Drehmoment vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Systemdrehmoment Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Reichweite* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Batterieart Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität brutto/netto Abzweigung Abzweigung Ladeleistung AC/DC Abzweigung Abzweigung Ladeanschluss Abzweigung Abzweigung Dachlast Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebremst/ungebremst Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Asynchronelektromotor Synchronelektromotor 220 kW (299 PS) 77 kW (105 PS) 162/310 Nm 460 Nm 180 km/h Einganggetriebe Allradantrieb Scheiben/Trommel 235/50–255/45 R 20 T Hankook Ventus S1 Evo3 EV 8–9 x 20" 513 km 17,0 kWh Lithium-Ionen 82/77 kWh bis zu 11/135 kW hinten rechts (CCS) 75 kg 1200/750 kg 75 kg 570–1610 l 4653/1879–2148/1607 mm 2768 mm 61.550 Euro 64.860 Euro



Dazu kommt: Die Material- und Detailqualität des Skoda wird dem Preis nicht ganz gerecht. Wirkt das Armaturenbrett noch ansprechend, klopfen wir in den Türseiten auf hohlwangiges Hartplastik. Laubsammelecken in den Kotflügeln und scharfkantige Blechteile kennen wir von den Skoda-Verbrennern ebenso wenig wie unschön gearbeitete Schweißnähte. Prima hingegen: am Blech befestigte Verzurrösen im Laderaum – hat nicht jeder.

Das RS-Label ist hier eher marketingtechnisch und nicht im Sinne von Audis Trackday-Siegel zu verstehen. Der Enyaq RS beschleunigt nachdrücklich, bietet aber auch im Sport-Modus nicht den brutalen Punch eines Kia EV6 oder Ford Mustang Mach-E . Was man als vernünftig empfinden kann. Oder als emotionslos, je nach Blickwinkel.

Der Enyaq bietet ein wunderbar neutrales Fahrverhalten

Beim Fahren versöhnt die Abwesenheit echter Kritikpunkte bei Fahrverhalten, Federung/Dämpfung und Lenkung – hier stimmt alles, da ist der Skoda ein typisches VW-Konzernauto.

Die Mischbereifung lässt den drehmomentstarken Allradler tendenziell leicht untersteuern; die heckbetonte Kraftverteilung wirkt dem aber entgegen, sodass ein wunderbar neutrales Fahrverhalten herauskommt. Ein echter Vorteil des Skoda gegenüber der koreanischen Konkurrenz ist der kleinere Wendekreis.

Zoom Geht ordentlich: In 6,3 Sekunden ist der Top-Enyaq auf Tempo 100, der Punch eines EV6 oder Mustang Mach-E fehlt ihm allerdings.



Fast 300 PS Leistung und Trommelbremsen hinten passen auf den ersten Blick nicht zusammen, aber die Bremsleistung (siehe Messwerte) gibt keinen Anlass zur Kritik. Ebenso wie die für viele Nutzerprofile ausreichende Testreichweite von 370 km mit dem 77-kWh-Akku.

Messwerte Modell Skoda Enyaq Coupé RS iV Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Bei 160 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung 2,7 s 6,3 s 9,8 s 14,9 s 3,0 s 3,9 s 2228/512 kg 50/50 % 11,5/11,4 m 640 mm 35,7 m 35,8 m 55 dB(A) 64 dB(A) 66 dB(A) 71 db(A) 15,7 kWh/100 km 23,9 kWh/100 km (+41 %) 28,1 kWh/100 km 0 g/km (lokal) 370 km

Nicht so beeindruckend: das Fiepen des vorderen (Asynchron-)Elektromotors und die Ladeleistung von 135 kW (zum Vergleich: Hyundai Kia laden mit 240 kW). Oder die Rekuperationsbremse mit drei Stufen, per Schaltpaddel wählbar: Sie bremst nicht bis zum Stillstand, One-Pedal-Fahren ist hier nicht möglich.

Die Bedienung ist teilweise kompliziert

Zentraler Vorteil gegenüber dem Konzernbruder VW ID.5 ist die intuitivere Bedienung. Keine doppelt belegten Slider, zwei Drehdrückwalzen im Lenkrad – die linke für die Lautstärke, die rechte ruft die Assistenzsysteme auf – plus acht echte Tasten. Das funktioniert verlässlicher als die Sensorfeld-Experimente im VW.

Zoom Arbeitsplatz: Einstellungen finden sich mitunter in den Untiefen des Menüs, im Cockpit-Display fehlen uns Informationen.





Dennoch bietet auch die Bedienung des Skoda ihre Schrullen: Wer etwa die Adaptivdämpfer von Komfort auf Sport verstellen will, muss zunächst auf die physisch vorhandene Mode-Taste drücken und dann noch mal auf dem Touchscreen auswählen. Wer den Spurhalteassistenten abschalten oder seinen Stromverbrauch kontrollieren möchte, muss in die Untiefen der Menüs hinabsteigen. Solche Infos hätten wir gerne im Cockpit, aber dessen Display ist mit 5,3 Zoll derart klein, dass der Platz für Bordrechner-Infos offenbar nicht gereicht hat.

Wertung Modell Skoda Enyaq Coupe RS iV Pfeil Pfeil Abzweigung Karosserie Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Fahrdynamik Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Connected Car Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Umwelt Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Komfort Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Kosten Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung AUTO BILD-Testnote Abzweigung Steif, knarzt nicht, aber mäßige Detailqualität. Fließheck-Form kostet nur 100 Liter Ladevolumen. 4/5 Punkte Allradtypisch sichere Traktion. Asynchronmotor vorn etwas laut. Reichweite im Alltag okay. 4/5 Punkte Unspektakulärer als Kia EV6 oder Mustang Mach-E. Schwer, tiefer Schwerpunkt, neutral in Kurven. 3,5/5 Punkte Schneller als zuvor, Handy kabellos nutzbar, Navi zeigt nun auch den Ladestand am Ankunftsort an. 4/5 Punkte Schweres Auto. Stromverbrauch der Leistung angemessen. Viele Recycling-Materialien. 4/5 Punkte Räder und Schalensitze machen auf sportlich, der Komfort bleibt ausgewogen – trotz 20"-Bereifung. 4/5 Punkte Arg teuer in Relation zur Qualität. Wärmepumpe sollte bei diesem Preis Serie sein. Viel Ausstattung. 3/5 Punkte 2



Der RS dürfte trotz hohem Preis, nicht perfekter Detailqualität und verbesserungsfähigem Finish seinen Weg machen. Vielleicht auch, weil er als einziger Enyaq erst bei 180 km/h abgeregelt ist; seine schwächeren Brüder laufen nur Tempo 160. Verkaufshemmend dagegen: die Lieferbarkeit. Nach Auskunft eines Händlers rollt der Spitzen-Enyaq nicht vor Herbst 2023 zum Kunden.