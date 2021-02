Sportline auch für den Enyaq iV vorgestellt. So ausgestattet, gibt Skodas erstes Elektro-SUV schon einmal einen Ausblick auf das noch folgende 306 PS starke RS-Modell. (Alle Infos zum Skoda Enyaq iV!)

Unterhalb des RS-Labels rangiert bei Skoda die Sportline-Ausstattung. Mit leicht geschärfter Optik, Sportfahrwerk und mehr Ausstattung richtet sie sich an jene, die nicht gleich zum Vollstufen-Sportmodell greifen wollen. Jetzt hat Skoda die Sportline auch für den Enyaq iV vorgestellt. So ausgestattet, gibt Skodas erstes Elektro-SUV schon einmal einen Ausblick auf das noch folgende 306 PS starke RS-Modell.

Von außen ist der Enyaq Sportline iV an farblich abgesetzten Zierteilen zu erkennen. Grillumrandung, Scheibenrahmen, Dachkantenspoiler, Diffusor und Schriftzüge sind wie bei der limitierten "Founders Edition" in glänzendem Schwarz gehalten. Dazu unterscheiden speziell gestaltete Felgen in 20 oder 21 Zoll die Sportline von den anderen Ausstattungen. Per Tieferlegung um zehn Millimeter vorne und 15 Millimeter hinten kommt das Elektro-SUV nicht nur schnittiger daher, sondern dürfte auch dynamischer um Kurven fahren. Zudem sind serienmäßig Scheinwerfer in Matrix-LED-Technik verbaut. Der beleuchtete Grill kostet allerdings auch hier Aufpreis.

Die Sportline erweitert Skodas neue "Design Selections" um eine weitere Variante. Sie taucht fast sämtliche Oberflächen in Schwarz, inklusive Dachhimmel. Graue Ziernähte und Fußmattenkeder bringen einen Kontrast. Vorne sind neue Integral-Sportsitze mit Mikrofaser-Bezug verbaut. Weiter zahlen Dekors-Einlagen in Carbon-Optik, ein Dreispeichen-Multifunktionslenkrad mit Sportline-Schriftzug und Alu-Pedale in ein sportlicheres Cockpit-Flair ein.

Matrix-LED-Scheinwerfer sind beim Enyaq Sportline Serie. Der beleuchtete Grill ist aufpreispflichtig.