Skoda mit dem Kamiq auch ein kleines SUV unterhalb der Bestseller Karoq und Kodiaq an. Der kleine 4,24 Metern übertrifft er Kofferraum fasst mindestens 400 Liter und der Stauraum lässt sich bei umgeklappten Rücksitzen auf bis zu 1395 Liter erweitern. Die Motorenpalette des Kamiq ist ausreichend groß, allerdings werden inzwischen nur noch Benzin- und ein Erdgas-Antrieb angeboten. Der Startpreis des Kamiq 1.0 TSI in der Basisausstattung "19.790 Euro unterhalb der 20.000 Euro-Marke. Doch im Skodas K-Trio: Seit 2019 bietetauch einunterhalb der Bestsellerundan. Der kleine Kamiq , der mit den Konzerngeschwistern VW T-Cross und Seat Arona verwandt ist, ist dabei gar nicht so klein. Mitübertrifft er T-Cross und Arona deutlich und bietet sogar auf der Rückbank ausreichend Platz für Erwachsene. Derfasst mindestensund der Stauraum lässt sich bei umgeklappten Rücksitzen auf bis zu 1395 Liter erweitern. Die Motorenpalette des Kamiq ist ausreichend groß, allerdings werden inzwischen nur nochangeboten. Derdes Kamiq 1.0 TSI in der Basisausstattung " Active " liegt mitunterhalb der 20.000 Euro-Marke. Doch im Leasing gibt es das SUV immer wieder zu attraktiven Konditionen!





Privatkunden den Skoda Kamiq 1.0 TSI mit 95 PS und Fünfgang-Handschaltung aktuell in der höchsten Ausstattungslinie "Monte Carlo" (ab 26.440 Euro) für vergleichsweise günstige 189 Euro brutto pro Monat leasen. Hinzu kommt, dass keine einmalige Sonderzahlung vonnöten ist. Die Laufzeit beträgt 48 Monate, kann auf Wunsch aber auch auf 36 (203 Euro brutto monatlich) oder 24 Monate (227 Euro brutto monatlich) verkürzt werden. Die Freikilometer sind mit den üblichen 10.000 pro Jahr angegeben, können jedoch auf bis zu 25.000 Kilometer pro Jahr angehoben werden. Mit der maximalen Fahrleistung erhöht sich die monatliche Rate aber auf 243 Euro brutto monatlich. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) könnendenmit 95 PS und Fünfgang-Handschaltung aktuell in der. Hinzu kommt, dassvonnöten ist. Die, kann auf Wunsch aber auch auf 36 (203 Euro brutto monatlich) oder 24 Monate (227 Euro brutto monatlich) verkürzt werden. Diesind mit den üblichenangegeben, können jedoch auf bis zuangehoben werden. Mit der maximalen Fahrleistung erhöht sich die monatliche Rate aber auf 243 Euro brutto monatlich.

Unabhängig von der Laufzeit und den Freikilometern kommen einmalige Kosten für die Überführung (830 Euro) und die Zulassung (140 Euro) hinzu. Bei vier Jahren Laufzeit ergeben sich somit Gesamtleasingkosten von 10.042 Euro brutto (189 Euro mal 48 plus 830 Euro plus 140 Euro). Bei nur 24 Monaten Vertragslaufzeit betragen die Gesamtleasingkosten immer noch 6418 Euro brutto (227 Euro mal 24 plus 830 Euro plus 140 Euro).

Skoda Kamiq mit umfangreicher Ausstattung