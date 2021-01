Bei dem angebotenen Auto handelt es sich um einen Lagerwagen in der Farbe "Energy Blau" mit der Ausstattung "Ambition". Die beinhaltet serienmäßig zum Beispiel Parkpiepser am Heck, Regensensor und Fernlichtassistent, elektrisch anklappbare Außenspiegel, einstellbare Lendenwirbelstützen an den Vordersitzen und ein Lederlenkrad. Unter der Haube steckt ein Einliter-Benziner mit drei Zylindern und 110 PS , der gut mit dem Auto zurechtkommt – und den wir in unserer Kaufberatung bedenkenlos empfehlen . Geschaltet wird über ein Sechsgang-Getriebe. Die Lieferzeit beträgt fünf Monate.