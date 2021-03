Skoda Karoq zählt zu den beliebtesten Kompakt-SUVs in Deutschland. Der Einstiegspreis beträgt zurzeit rund 24.000 Euro. Wer sich vor dem Kauf unsicher ist, der kann ein Auto-Abo abschließen und den Wagen ausgiebig testen. Bei ViveLaCar kann der Skoda drei Monate flexibel ausprobiert werden. Im Auto-Abo zahlt der Kunde einen festen monatlichen Betrag, muss sich dafür aber nur noch um das Tanken kümmern. Steuer, Versicherung und Wartung sind schon automatisch mit dabei (zum Derzählt zu den beliebtestenin Deutschland. Derbeträgt zurzeit rund. Wer sich vor dem Kauf unsicher ist, der kann einabschließen und den Wagen ausgiebig testen. Bei ViveLaCar kann der Skoda Karoq aktuell fürflexibel ausprobiert werden. Im Auto-Abo zahlt der Kunde einen, muss sich dafür aberum daskümmern. Steuer, Versicherung und Wartung sind schon automatisch mit dabei (zum Kfz-Versicherungsvergleich ). Damit unterscheidet sich das Abo vom klassischen Leasing.

Skoda Karoq im Auto-Abo bei ViveLaCar Zum Angebot weiter



Im Abo können für den Karoq unterschiedliche Kilometerpakete gebucht werden. Den Einstieg macht der Tscheche mit monatlich 200 km bei 307,90 Euro. Überschreitet man die vereinbarte Strecke, werden pro Extra-Kilometer 1,15 Euro fällig. Wer also mehr fahren möchte, greift zum 800-km-Paket für 621,90 Euro. Den maximalen Bewegungsradius von 2500 km im Monat erhalten Interessenten dagegen für 809,90 Euro. Die Pakete können monatlich gewechselt und damit an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Kündigen geht jeden Monat, die Frist dazu beträgt allerdings immer drei Monate. Außer einer Kaution in Höhe einer Monatsmiete entstehen keine weiteren Kosten. Zurzeit gibt es sogar die deutschlandweite Anlieferung für einen symbolischen Euro dazu.

Zweiliter-TDI kann überzeugen