Der Skoda Octava Combi prägt hierzulande seit Jahren das Straßenbild. Die Argumente, sich für den tschechischen Dauerbrenner zu entscheiden, sind ebenso vielfältig wie überzeugend: Unter dem stylischen Blechkleid steckt moderne Technik aus dem VW -Konzern und die geräumige Fahrgastzelle wartet mit viel Komfort und einem Ladevolumen von bis zu 1700 Litern auf. Das wohl stichhaltigste Argument für den Kauf eines Octavia Combi ist und bleibt aber der Preis. Denn der liegt deutlich unter dem vergleichbarer Modelle von Audi Mercedes-Benz und Volkswagen . Das gilt auch für die seit 2020 erhältliche, aktuelle Modellgeneration des Octavia Combi. In Sachen Antrieb hat Skoda ebenfalls viel zu bieten. Neben drei Benzinern (110, 150, 190) bietet die VW-Tochter im Octavia Combi auch ein Modell mit Erdgas sowie einen Zweiliter-Diesel in zwei Leistungsstufen (115, 150 und 200 PS ) an. Ein Plug-in-Hybrid und die RS-Version komplettieren das Line-up.Wem diese Argumente noch nicht genügen: Beim Kauf des aktuellen Octavia Combi kann man derzeit richtig viel Geld sparen. Der Anbieter carwow.de bietet den Kombi mit bis zu 7795 Euro oder umgerechnet rund 20 Prozent Rabatt an (Stand: 28. September 2021)!