W

Skoda

Skoda

Gebrauchtwagen mit Garantie 11.990 € Skoda Superb 1.6 TDI Combi Ambition, Diesel 44.333 km 44.333 km 77 kW (105 PS) 77 kW (105 PS) 04/2015 04/2015 Anfragen Skoda Superb 1.6 TDI Combi Ambition, Diesel + 84030 Landshut, Volkswagen Zentrum Landshut Zum Inserat Diesel, 4.3 l/100km (komb.) CO2 110 g/km* In Kooperation mit

er ein Auto mitbraucht und gerne sowie in einer Staatskarosse, sollte sich für eineninteressieren. Ein Händler in(Bayern) hat gerade so ein Auto im Angebot. Der inseriertestammt aus dem, diedatiert auf den. Der Wagen hatteund ist bishergelaufen, das ist sehr überschaubar. Derstarkemacht den großen Tschechen nicht zu einem Sportler, aber dafür zu einem interessanten Begleiter für alle Spritsparer. Leider schafft er nur die. Damit eignet sich dernicht für Menschen, die in einer Dieselfahrverbotszone wohnen.